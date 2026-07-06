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Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 kişi dalgalara kapıldı. Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarılırken 3 kişi boğuldu.

#1
Foto - Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı!

Alınan bilgiye göre, Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı!

Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı.

#3
Foto - Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı!

Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.

#4
Foto - Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı!

Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

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