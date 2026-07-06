Acı haberler peş peşe geliyor! 12 kişi dalgalara kapıldı!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 kişi dalgalara kapıldı. Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarılırken 3 kişi boğuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 kişi dalgalara kapıldı. Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarılırken 3 kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.
Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
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