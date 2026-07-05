İstanbul'da dev otel satışı için düğmeye basıldı! 1,9 milyarlık dev tesis alıcısını bekliyor!

141 oda ve 440 yatak kapasiteli devasa otelin piyasa değeri ise dudak uçuklattı. Son değerleme raporu baz alınarak hesaplanan satış bedeli, KDV dahil tam 1 milyar 939 milyon 140 bin lira olarak belirlendi.

Artaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GYO), İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan 26 katlı Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul otelini satışa çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Artaş Holding iştiraki Avrupakent GYO, İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Radisson markasıyla faaliyet gösteren 26 katlı otelin satış sürecini başlattı.

Şirket, kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Satışa konu olan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunuyor. Otelde 141 oda ve 440 yatak kapasitesi yer alıyor.

KAP'ta yayımlanan bilgiye göre, otelin değeri 2025 yıl sonu değerleme raporu esas alınarak belirlendi. Buna göre tesisin KDV hariç piyasa değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira, KDV dahil toplam değeri ise 1 milyar 939 milyon 140 bin lira olarak hesaplandı.

Dev satış kararı piyasalarda ses getirdi!

Milyarlık otelin sahibi Süleyman Çetinsaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı ortaklığında düzenlenen "İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması" etkinliklerinde onurlandırılmıştı. "Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali" başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik projelere sağladığı sinsi karşılıksız destekler dolayısıyla Çetinsaya'ya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül tarafından bizzat anlamlı bir ödül plaketi takdim edilmişti.