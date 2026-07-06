D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

DİCLE NEHRİ ORTAK HAFIZANIN SİMGESİ: Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özkan Ciğa ise konuşmasında, "İki Şehir, Bir Nehir" temasının yalnızca coğrafi bir tanımlama olmadığını, Türkiye ile Irak'ın ortak tarihini ve kültürel mirasını simgelediğini söyledi. Dicle Nehri'nin yüzyıllardır Anadolu ile Mezopotamya arasında yaşamı, ticareti ve kültürel etkileşimi taşıyan önemli bir bağ olduğuna vurgu yapan Ciğa, Diyarbakır ve Bağdat'ın geçmişten günümüze ilim, edebiyat ve kültür alanında ortak bir medeniyet birikimini temsil ettiğini dile getirdi. Türkçeye yönelik ilginin Irak'ta her geçen gün arttığını belirten Ciğa, çalıştayın Türkçe öğretiminde yaşanan sorunların değerlendirilmesi, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bilimsel çalışmaların oluşturulması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.