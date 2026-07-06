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D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

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D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

Dicle Üniversitesi, Türkiye ile Irak arasındaki akademik ve kültürel iş birliğini geliştirmek amacıyla Bağdat Üniversitesi'nden gelen öğrenci ve akademisyenleri ağırlıyor. Konuklar, 10 gün boyunca Türkçe eğitiminin yanı sıra Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfedecek.

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Foto - D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Türkiye ile Irak arasındaki tarihi, kültürel ve akademik bağları güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir uluslararası programa ev sahipliği yapıyor. "İki Şehir, Bir Nehir" mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında Bağdat Üniversitesi'nden gelen 12 öğrenci ile 3 akademisyen, Diyarbakır'da düzenlenen eğitim ve kültür programına katıldı.

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Foto - D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

ORTAK MİRAS GÜÇLENDİRİLECEK: Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı, Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Bağdat Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye-Irak Türkçe Öğretimi ve Dil Çalışmaları Çalıştayı", iki ülke arasındaki akademik iş birliklerini geliştirmeyi ve ortak kültürel mirası daha güçlü bir zeminde buluşturmayı amaçlıyor. Program kapsamında Iraklı öğrenciler, Türkçe dil eğitiminin yanı sıra seminerler, atölye çalışmaları ve kültürel gezi programlarına katılarak Diyarbakır'ın tarihi, kültürel ve sosyal yapısını yakından tanıma fırsatı bulacak.

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Foto - D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

AÇILIŞ PROGRAMINA BÜYÜK İLGİ: Çalıştayın açılışı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özkan Ciğa, Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Osman Solmaz, Bağdat Üniversitesi Dil Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Mashosh Lam ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

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Foto - D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

DİYARBAKIR VE BAĞDAT ORTAK MEDENİYETLERİN MERKEZİ: Açılışta konuşan Bağdat Üniversitesi Dil Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Mashosh Lam, Türkiye ile Irak'ın yüzyıllara dayanan ortak tarih ve kültür bağlarına sahip olduğunu belirtti. Diyarbakır ile Bağdat'ın geçmişten bugüne bilim, kültür ve ticaret açısından önemli merkezler olduğuna dikkat çeken Lam, bu iş birliğinin iki ülke arasındaki akademik ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade ederek Dicle Üniversitesi'ne teşekkür etti.

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Foto - D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

DİCLE NEHRİ ORTAK HAFIZANIN SİMGESİ: Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özkan Ciğa ise konuşmasında, "İki Şehir, Bir Nehir" temasının yalnızca coğrafi bir tanımlama olmadığını, Türkiye ile Irak'ın ortak tarihini ve kültürel mirasını simgelediğini söyledi. Dicle Nehri'nin yüzyıllardır Anadolu ile Mezopotamya arasında yaşamı, ticareti ve kültürel etkileşimi taşıyan önemli bir bağ olduğuna vurgu yapan Ciğa, Diyarbakır ve Bağdat'ın geçmişten günümüze ilim, edebiyat ve kültür alanında ortak bir medeniyet birikimini temsil ettiğini dile getirdi. Türkçeye yönelik ilginin Irak'ta her geçen gün arttığını belirten Ciğa, çalıştayın Türkçe öğretiminde yaşanan sorunların değerlendirilmesi, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bilimsel çalışmaların oluşturulması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

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Foto - D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

ÜNİVERSİTELER KÖPRÜ VEZİFESİ GÖRÜYOR: Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Osman Solmaz da üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumlar arasında güçlü bağlar kuran yapılar olduğunu söyledi. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tarih, kültür, eğitim, ticaret ve insani bağlarla şekillendiğini belirten Solmaz, Diyarbakır'ın bu ilişkiler açısından stratejik bir konumda bulunduğunu ifade etti.

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Foto - D.Ü'den Türkiye-Irak akademik köprüsü: ‘İki Şehir, Bir Nehir’ projesi hayata geçti

PROGRAM 10 GÜN SÜRECEK: Çalıştayın iki ülke arasında yeni akademik projelerin, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının ve kurumsal iş birliklerinin önünü açmasını temenni eden Solmaz, programın uzun vadeli ortaklıklara katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. Akademik sunumlar ve kültürel gezi programları düzenlenecek Açılış programının ardından akademisyenler, Türkiye ile Irak'ın ortak tarihi, kültürel mirası ve dil çalışmaları üzerine sunumlar gerçekleştirdi. 10 gün sürecek program boyunca Iraklı öğrenciler Türkçe eğitimlerine devam ederken Diyarbakır'ın tarihi mekânlarını ziyaret edecek, çeşitli kültürel etkinliklere katılacak ve kentin sosyal yaşamını yakından tanıma imkânı bulacak. Programın 13 Temmuz'da tamamlanmasının ardından Bağdat Üniversitesi heyeti Diyarbakır'dan ayrılacak.

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