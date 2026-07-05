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Gündem Hani yargı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasındaydı? Başdanışmanı mahkum oldu! Hem de kime?
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Hani yargı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasındaydı? Başdanışmanı mahkum oldu! Hem de kime?

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Hani yargı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasındaydı? Başdanışmanı mahkum oldu! Hem de kime?

Türkiye’de başını CHP’lilerin çektiği bir kesim, belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarını siyasi operasyon gibi göstermeye çalışarak iki de bir ‘yargı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında’ yaygarası yapadursun, bağımsız Türk mahkemeleri verdikleri kararlarla bu tiplerin algılarını da yerle bir etmeye devam ediyor. ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral hakkında açtığı manevi tazminat davasında "Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatı taşımak hiç kimseye hukuki ayrıcalık sağlamaz” denilerek Saral’ın 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Ankara 39. Asliye Hukuk Mahkemesi, Saral'ın Zeybek'e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Dava, 29 Ekim 2025'te Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda Zeybek'in yaptığı konuşmanın ardından Saral'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle açılmıştı. Zeybek, kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, Cumhuriyet'in 102. yılına atfen 29 bin 102 TL manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise talebin bir bölümünü kabul ederek 10 bin TL manevi tazminata hükmetti.

ATA PARTİSİ: HİÇ BİR MAKAM HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

ATA Parti tarafından yapılan açıklamada, kararın yalnızca bir tazminat hükmü olmadığı belirtilerek, "Karar, düşünce ve ifade özgürlüğü ile kişilik haklarının korunması arasındaki hukuki sınırın açık biçimde ortaya konulduğunu göstermektedir. Aynı zamanda hiçbir kamu görevinin, hiçbir makamın ve hiçbir unvanın hukukun üzerinde olmadığını da bir kez daha ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanı Danışmanı sıfatı taşımak hiç kimseye hukuki ayrıcalık sağlamaz. Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir" denildi. Açıklamada mahkeme kararının hukuk devleti ilkesini de güçlendirdiği kaydedildi.

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Yorumlar

Ahmet

Oktay Saral gibi değerli bir danışmanın ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanması çok üzücü. Bu olay, ülkemizde bazı kesimlerin düşünce özgürlüğünü suistimal ederek başkalarının kişilik haklarını ihlal etme çabasına işaret ediyor. Hukuk devleti ilkesine göre herkes kanun önünde eşittir ve hiçbir makam hukukun üstünde değildir. Mahkeme kararının, Saral'ın yaptığı paylaşımın yanlış olduğunu açıkça gösterdiği gibi, ATA Partisi'nin de vurguladığı gibi düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarını gözler önüne sermiş olması önemli bir adım.
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