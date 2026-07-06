  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin İran’a saldırısı, Avrupa’yı korkuttu Hani yargı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasındaydı? Başdanışmanı mahkum oldu! Hem de kime? Burak Atasefa Eski solcu Ertuğrul Günay’ı böyle anlattı! Soldan sağa, sağdan sola geçip parti değiştiren zübüklerden biri İstanbul'da dev otel satışı için düğmeye basıldı! 1,9 milyarlık dev tesis alıcısını bekliyor! “Mizah” savunmasına sığındı! İslam’a dil uzatan Deniz Göktaş’ın ifadesi ortaya çıktı FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz FIFA'dan ABD'ye özel karar! Herkes bu skandalı konuşuyor Tahran'dan ABD ve Siyonist rejime rest! Planlar masada kaldı, İran füze desteğini kesmeyeceğini haykırdı! MHP’li Taytak’tan Hüseyin Çelik’e sert sözler! “İhanetlerinizle hatırlanacaksınız” 3 bin 596 kişi tahliye edildi! O ülkede 5 kişi hayatını kaybetti
Gündem Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kanadalı mevkidaşı Carignan ile görüştü
Gündem

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kanadalı mevkidaşı Carignan ile görüştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kanadalı mevkidaşı Carignan ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile görüştü. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanadalı mevkidaşı Jennie Carignan’ı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Carignan, Tören Kıtası’nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Carignan Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23