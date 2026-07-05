Tahran'dan ABD ve Siyonist rejime rest! Planlar masada kaldı, İran füze desteğini kesmeyeceğini haykırdı!

Bölgesel dengeleri sarsan görüşmede Kalibaf, "ABD ile hiçbir şekilde barışımız yoktur ve katil İsrail rejimini resmi olarak asla tanımayacağız" diyerek emperyalist güçlere adeta meydan okudu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüşmesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" diyerek İran'ın tutumunun değişmediğini vurguladı.

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, başkent Tahran’da Derviş ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

"İRAN İÇİN ZAFER ABD İÇİN YENİLGİDİR"

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs’ün özgürlüğüdür." dedi.

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir." diye konuştu.