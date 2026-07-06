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Dünya Cezaevinde isyan: 5’İ gardiyan 25 kişi öldü
Dünya

Cezaevinde isyan: 5’İ gardiyan 25 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Cezaevinde isyan: 5’İ gardiyan 25 kişi öldü

Cezaevinde çıkan ayaklanma Sri Lanka’yı karıştırdı. Dün gece Negombo Cezaevi'nde başlayan isyanda 5’i gardiyan 25 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. İsyanın diğer cezaevlerine sıçramasından endişe eden yönetim, tüm cezaevlerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Sri Lanka basını, Negombo Cezaevi'nde dün çıkan isyanda önce 2 mahkumun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu belirten yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını aktardı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edilirken isyanın diğer cezaevlerine sıçrama endişesiyle tüm cezaevlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

 

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