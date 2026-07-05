“Mizah” savunmasına sığındı! İslam’a dil uzatan Deniz Göktaş’ın ifadesi ortaya çıktı

İslam’a dil uzatan Deniz Göktaş’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki gösterisine ait görüntüleri YouTube hesabından kendisinin paylaştığını söyledi.

Tepki çeken sözlere “mizah” savunması

Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı “diktatör” ifadesinin hakaret değil, siyasi bir değerlendirme olduğunu ifade etti. İslami değerlere hakaret eden Göktaş, gösterideki kişisel gelişim ve terapi sözlerinin de aşağılama amacı taşımadığını belirtti.

Kur’an-ı Kerim’in meallerine gönderme yapmış!

Kur’an-ı Kerim’e yönelik ifadeleri de sorulan Göktaş, kutsal kitabı kastettiğini kabul etti ancak sözlerinin dini değerleri aşağılama amacı taşımadığını iddia etti. “Dördüncü kitabın çevirisi zayıf” sözleriyle Kur’an meallerine yönelik tartışmalara gönderme yaptığını ileri sürdü.

Avukatları tahliye istedi

Göktaş’ın avukatları, soruşturmaya konu olan gösterinin uzun süredir sahnelendiğini ve bugüne kadar kamu düzenini bozacak bir olay yaşanmadığını savundu. Savunmada, delilin video kaydı olduğu ve karartılmasının mümkün olmadığı belirtilerek tutuklama şartlarının oluşmadığı öne sürüldü.