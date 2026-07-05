Almanya, İsrail ile savunma işbirliğini genişletiyor!

Almanya, İsrail yapımı Arrow-3 balistik füze savunma sisteminin ikinci operasyonel merkezini Bavyera eyaletinde kuracağını açıkladı. Karar, sistemin son çatışmalardaki performansına yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Almanya, İsrail yapımı Arrow-3 balistik füze savunma sisteminin ikinci operasyonel konuşlanma noktasını Bavyera eyaletinde kuracağını açıkladı.

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Bavyera eyaletindeki Kaufbeuren bölgesinin sistemin ikinci operasyonel merkezi olarak seçildiğini duyurdu.

Güney Almanya'da yeni konuşlanma

Yeni tesiste ELM-2080 Green Pine Block C radar sistemi konuşlandırılacak, önleme füzelerinin ise yakındaki Lechfeld Hava Üssü'nde konuşlandırılması planlanıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, söz konusu konuşlanmayı "stratejik açıdan büyük önem taşıyan bir karar" olarak nitelendirerek, güneyde kurulacak radarın ülke genelinde tam kapsama ve operasyonel esneklik sağlayacağını belirtti.

Bakanlık, sistemin yalnızca Almanya'yı değil, kritik altyapıyı ve NATO müttefik kuvvetlerini de korumayı amaçladığını ifade etti.

İkinci tesis, Aralık 2025'te Berlin'in güneyindeki Holzdorf/Schönewalde Hava Üssü'nde faaliyete geçen ilk Arrow-3 bataryasını tamamlayacak.

Atmosfer dışında önleme kabiliyeti

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) ile ABD Füze Savunma Ajansı tarafından geliştirilen Arrow-3 sistemi, balistik füzeleri atmosfer dışında, 100 kilometrenin üzerindeki irtifalarda imha etmek üzere tasarlandı.

Yaklaşık 2 bin 400 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen sistem, İsrail'in çok katmanlı füze savunma mimarisinin üst katmanını oluşturuyor.

Etkinliği tartışılıyor

Bununla birlikte, Arrow-3 ve diğer İsrail hava savunma sistemlerinin etkinliği son aylarda tartışma konusu oldu.

İran ile yaşanan son çatışmalarda bazı balistik füzelerin İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerini aşarak askeri hedeflerde ciddi hasara yol açması, sistemlerin gerçek savaş koşullarındaki performansına ilişkin soru işaretlerini ciddi şekilde artırdı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Yemen'den fırlatılan bir balistik füze saldırısına ilişkin yürüttüğü soruşturmada da Arrow sisteminin füzeyi vurmasına rağmen tamamen imha edemediği, parçaların uçuşunu sürdürerek Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı çevresine düştüğü bildirilmişti.

Uzmanlar ayrıca Arrow-3'ün atmosfer dışı önleme konseptinin, Rusya'nın İskender gibi alçak irtifada manevra yapabilen taktik balistik füzeleri veya yeni nesil orta menzilli füze sistemlerine karşı etkinliği konusunda da tartışmalara yol açtığını belirtiyor.

Milyarlarca dolarlık savunma iş birliği

Yeni konuşlanma, Berlin ile Tel Aviv arasında son yıllarda imzalanan ve toplam değeri 6,5 milyar doları aşan savunma anlaşmalarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Almanya, İsrail dışında Arrow-3 sistemini operasyonel olarak kullanan ilk ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Mepa News