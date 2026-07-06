Kene bir can daha aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sivas'ta kene tutunması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyü sınırları içerisindeki Evelikli yaylasında ikamet eden S.A (55) yüksek ateş şikayetiyle ilçedeki hastaneye başvurdu. Ölümcül kenelerden yayılan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.A, burada 4 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. Ölümcül kene tutunması nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
S.A'nın vücuduna yapışan keneye kendi imkanları ile çıkartması sonucu rahatsızlandığı ileri sürüldü.
Spor
Pota altındaki milli neferlerimiz şampiyonluk için kenetlendi! 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı Avrupa sınavına hazırlanıyor!
Gündem
CHP'li ilçe başkanından ormanlık alanda uyuşturucu tarlası! Kenevirleri sularken fotokapana yakalandı!