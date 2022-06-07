Türk kadın futbolunda 'bıyıklı ablalar' skandalı!

Türkiye’de kadın futbolunda dünya tarihine geçecek bir olay yaşandı. İddiaya göre, maçta forma giyen 4 ve 8 numaralı Rusumat-4 Gençlik takımında D.Ö. ile S.A., erkekti ve mavi kimlik almak için mahkemeye başvurmuşlardı. Ancak henüz mavi kimliklerini alamayan D.Ö. ile S.A., pembe kimlik taşıyorlardı ve kadın statüsündeydi.

Federasyon, itirazı haklı buldu

Hürriyet'in haberine göre, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Adana-01 takımının itirazını haklı bulurken kararında, “Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü itirazı hakkında, 29 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Kadınlar 3. Ligi (Play Off) Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü - Rusumat-4 Gençlik ve Spor Kulübü müsabakasında, Rusumat-4 Gençlik futbolcuları D.Ö. ve S.A.’nın 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde idari tedbirli sayılmasına, soruşturma dosyasının gereğinin takdir ve ifası için ilgili kurula sevki amacıyla TFF Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine” ifadelerini verdi.

Rusumat-4 Gençlik bakın nasıl savunma yaptı?

İtiraz, TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak. Rusumat-4 Gençlik, iki oyuncunun mavi kimlik almak için mahkemeye başvurduğunu doğrularken, “Ancak şu an pembe kimlik taşıyorlar ve kadınlar. Yanlış bir durum yok. Kadın kimliğini taşıyan birine erkek diyebilir misiniz?” savunması yaptı.

Erkek olmak için mahkemeye başvurmuşlar

Adana-01 ise “Söz konusu 2 oyuncu da erkek olmak için, mavi kimlik taşımak için mahkemeye başvurmuş. Görünüşlerinde de erkek oldukları belli. Maç esnasında, sonrasında herkes bu iki sporcunun erkek olduğunu gördü, hakem dahil herkes şaşkındı. Kadın futbolcularımız, sakallı ablalarıyla maç yaptı” bilgilerini paylaştılar.

Kapsamlı testlerden geçiriliyorlar

Mavi kimlik için mahkemeye başvuranlar hormonal ve psikolojik testlerden geçiriliyor. Mahkemenin talebi ile uzmanlar başvuranları jinekolojik, ürolojik ve psikolojik testlere tabi tutuyor. Testosteron hormonları, davranışsal hareketleri takip ettikten sonra hazırladıkları raporu mahkemeye sunuyor. Mahkeme onay verdikten sonra, mavi kimlik için İçişleri Bakanlığı’na başvuruluyor.

İranlı kadın futbolcu da 'erkek' diye linç edilmişti

2022 AFC Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan İran, son maçında Ürdün ile karşılaşmıştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltı atışlarına geçilmişti. İki kurtarış yapan ve İran'ın maçı 4-2 kazanarak kupaya katılmasını sağlayan kaleci Koudaei, bu başarısıyla değil Ürdün Futbol Federasyonu'nun iddiasıyla tartışmaların odağındaki isim olmuştu. Ürdün, kalecinin kadın değil erkek olduğunu iddia etmiş, daha sonra Ürdün'ün iddiası boş çıkmıştı.