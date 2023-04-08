Türk-Japon dostluğunun simgesi “sakura ağaçları” İstanbul’da çiçek açtı
Türk-Japon dostluğunun simgelerinden ve baharın müjdecisi kabul edilen sakura ağaçları, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde çiçek açtı.
Japon kültüründe önemli bir yer tutan sakura ağaçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs 2020'de açılışını gerçekleştirdiği Başakşehir'deki hastaneye isminin verilmesiyle gündeme geldi.
Ataşehir ve Ümraniye girişinde bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde çiçek açan sakuralar, bahçede görsel şölen oluşturdu. "Japon kiraz ağacı" olarak bilinen sakura ağaçları, ziyaretçilere ilkbahar güzelliği sunuyor.