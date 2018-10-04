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Türk-İş'ten 'TTK'ya işçi alınsın' talebi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımı konusuyla ilgili talepte bulunarak, "TTK'ya yılbaşından evvel bin 500 işçi alınsın, iş başı yapsın." ifadesini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 00:00
Türk-İş'ten 'TTK'ya işçi alınsın' talebi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş ile Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğiyle bir otelde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi"ne katılmak üzere Ereğli ilçesine geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile yönetim kurulu tarafından karşılanan Atalay, TTK'ya işçi alımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'dan önce açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

"TTK'ya yılbaşından evvel bin 500 işçi alınsın, iş başı yapsın." diyen Atalay, "Bu kasım ayında olsun, 1-2 ay var. Zonguldak, sendika ve biz de bunu bekliyoruz, bölge milletvekilleri bunu takip etsin." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 00:00
  1. Zonguldak
  2. türk iş

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