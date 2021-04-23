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Eğitim Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Üniversiteye gitme hayali olan öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmeleri gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:34:00 -
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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