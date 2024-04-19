Türk fizikçiye Harvard'dan ödül! 175 yıllık gizemi çözdü

Türk fizikçi Furkan Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği gizemi ortaya çıkardı ve bir ödül aldı.

TRT Haber’in haberine göre Türk fizikçi Furkan Öztürk, Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünden “Gertrude ve Maurice Goldhaber” ödülünü kazandı. Bu ödül, deneysel ve teorik alanda üstün nitelikli araştırmalar yapan az sayıdaki doktora öğrencisine veriliyor.

Fransız kimyager Louis Pasteur, 1848 yılında tıpkı sol ve sağ eller gibi birbirinin ayna görüntüsü olan moleküllerin yaşam için gerekli olduğunu belirten “homokiralite” kavramını ortaya koydu. Ancak bu moleküllerin kökeni uzun süre bilim dünyasında bir gizem olarak kaldı.

Furkan Öztürk ise Pasteur’ün bu gözlemlerinden 175 yıl sonra bu esrarengiz fenomenin kökenini aydınlatan bir keşif yaptı. Böylelikle homokiral moleküllerin neden ve nasıl oluştuğu daha kolay anlaşılır hale geldi.

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Öztürk’ün çalışması, Nobel ödüllü biyokimyacı Jack Szostak tarafından “çığır açıcı” olarak tanımlandı ve bilim çevrelerince Dünya’da ve uzayda yaşamın başlangıcına ışık tutacak keşifler olarak değerlendirildi. Ayrıca araştırmanın en prestijli bilim dergilerinde yayımlandığını da belirtelim.