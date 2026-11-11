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Yaşam Dağda bulduğu domatesi görünce sevinçten ne diyeceğini şaşırdı! “1 milyon TL bulsam bu kadar mutlu olmazdım”
Yaşam

Dağda bulduğu domatesi görünce sevinçten ne diyeceğini şaşırdı! “1 milyon TL bulsam bu kadar mutlu olmazdım”

Yeniakit Publisher
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Hatay’da doğa gezisine çıkan Musa Başar’ın Amanos Dağı eteklerinde karşılaştığı domates, yüzünü güldürdü. Kendiliğinden yetiştiğini fark ettiği domatesi dalından koparıp tadan Başar, kokusu ve lezzeti karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. '1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim' diyen Başar’ın o anları arkadaşı tarafından kaydedildi.

Hatay’da Amanos Dağı eteklerinde gezintiye çıkan Musa Başar, kendiliğinden yetişen bir domates buldu. Domatesin kokusu ve lezzetine hayran kalan Başar’ın, “Bugün doğada gerçek hazineyi buldum” sözleriyle anlattığı o anlar ilgi gördü.

 

"1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim"

‘1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim’ diyen Musa Başar, "Ben doğada bu gün gerçek hazineyi buldum. Dağın arkasında uçurumun kenarındayım. 1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim. Kurban olduğum mevlam, insanın rızkını veriyor bir yerlerden. Domates buldum. Rabbim verirse veriyor. Bu domatesin lezzeti ve kokusu o kadar güzelki, kilosuna bin TL bile olsa verirsiniz" dedi.

 

Bu tarz domatesler tabiatta, ebter (hibrit) olmayan eski geleneksel tohumların, bir hayvanın dışkısından tabiata saçılması ile ortaya çıkıyor. Günümüzden 30-40 yıl önce birçok tabiat noktasında, üreticiler bu tarz kendiliğinden yetişmiş domates meyvelerine rastlıyordu. Bazı dere kenarlarında suyun da bereketi ile çok fazla gelişen bu Hüdai Nabit (kendiliğinden biten) domatesler, malesef ebter (tekrar üremeyen) yurt dışı menşeili tohumların kullanılmaya başlaması ile artık tabiatta çıkmaz oldu. Eskiden o kadar bol bulunurdu ki, çiftçiler, tarla sürmekte kullandıkları eşek ve atlara da bu kendiliğinden biten domatesleri yem olarak ikram ederlerdi.

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