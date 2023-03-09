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Yerel Türk adam, Rus gemisinden düştü!
Yerel

Türk adam, Rus gemisinden düştü!

Karadeniz’de Rus yük gemisinden düşen Türk vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 14:56:00 -
Türk adam, Rus gemisinden düştü!

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan İstanbul’a yük taşıyan Panama bandıralı gemi, Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında seyir halindeyken gemi çalışanlarından, Türk vatandaşı Y.T. denize düştü. Bir süre sonra durumu fark eden diğer gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.

Dün başlatılan çalışmalarda Y.T.'ye ait herhangi bir ize rastlanılamadı. Çalışmalar ikinci gününde de devam ediyor. Kastamonu’nun Cide ilçesinin 6 mil açıklarında devam eden çalışmalara helikopterle destek veriliyor.

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