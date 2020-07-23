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Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisinin tedavisi tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:59:36 -
Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisinin tedavisi tamamlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, geçen ay arazide bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Hozat ilçesine bağlı İnköy kırsalında, vatandaşlarca bitkin halde bulunan ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kontrol altına alınan yaban keçisi yavrusunun tedavisi tamamlandı.

Yaklaşık bir ay veterinerlerce özenle bakılan yaban keçisi, bulunduğu bölgede doğaya salındı.

Hozat ilçesine bağlı İnköy kırsalında 29 Haziran'da hareketsiz halde duran yavru yaban keçisini fark eden vatandaşlar, ot ve su verdikleri yavru hayvanı sırtlayıp 5 kilometre uzaklıktaki köye getirerek Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

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