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Tunceli’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
Tunceli’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.


Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiştir" denildi.


Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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