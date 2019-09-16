Tunceli’de 1 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiştir" denildi.

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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