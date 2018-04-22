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Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi

İYİ Parti'nin (İP), CHP'den 15 vekil alarak Meclis'te grup kurma yolları araması akıllara Meral Akşener'in 'Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız.' sözlerini getirdi.

22 Nisan 2018 Pazar 17:42
Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP-İP ittifakı, CHP'den 15 vekilin Kılıçdaroğlu tarafından istifa ettirilerek İP'e geçmesiyle yeni bir boyut kazandı. Adeta proje bazlı hareket eden Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kararına, CHP'den itiraz sesleri yükselmeye başladı.

İP'in, CHP'nin geçtiği 15 vekillik torpille Meclis'te grup kurma çalışmaları akıllara, Meral Akşener'in Mart 2018'de yaptığı konuşmayı getirdi. Akşener konuşmasında 100 bin imza ile aday olacağını söylerken, ''Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız'' demişti.

CHP''den 15 vekili kapan Akşener, bugün yaptığı açıklamada ise adeta Kılıçdaroğlu'na biat etti. Akşener, vekillerin İP'e geçmesiyle ilgili ''Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 17:42
  1. Meral Akşener
  2. abidik gubidik işler
  3. İP
  4. CHP-İP ittifakı
  5. Kılıçdaroğlu

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