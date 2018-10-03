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TUDES, İstanbul trafiğini “çok sıkı” denetliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uygulamaya konulan “Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES)” sayesinde toplu taşıma araçları, takılan kameralar ve GPS üzerinden izlenerek sıkı denetime tabi tutuluyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:09
TUDES, İstanbul trafiğini “çok sıkı” denetliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen “Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES)” sayesinde toplu taşıma araçları canlı takip edilerek sıkı denetime tabi tutuluyor.

Belediyeden edinilen bilgiye göre, taksi, minibüs, dolmuş, taksi dolmuş ve hafriyat araçları, takılan kameralar ve GPS üzerinden izleniyor. Bu takipten elde edilen bilgi ve görüntüler, gerekli durumlarda, güvenlik birimleriyle paylaşılıyor.

İBB Bakırköy Ek Hizmet binasındaki Ulaşım Yönetim Merkezi’nde hayata geçirilen TUDES ile vatandaşlara İstanbul’daki trafik yoğunluğu hakkında bilgi veriliyor.

Yerli ve milli yazılım

Yüzde 100 yerli ve milli olan TUDES yazılı minibüs, taksi, otobüs, taksi dolmuş, servis, fayton ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren tüm şoförlerin hizmet kalitesinin ölçümü yapılıyor.

Şoförlerin hizmet performansını takip edecek “Dijital Sicil ve İstihdam Sistemi” de oluşturuldu. Şoförler, performanslarına göre hizmet kalite sınıflarına ayrılacak. Nitelikli şoförlerin değeri artacak ve istihdamı kolaylayacak. Bununla vatandaşın güvenli ulaşım hizmeti almaları amaçlanıyor. Bu kapsamda, İstanbul’da ulaşım faaliyeti yürüten minibüs ve taksi dolmuş araçlarına; aracın içinde kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar, araç takip üniteleri ve panik butonu yerleştirildi.

26 bin kamera takıldı

Bugüne kadar; akıllı şehir İstanbul konsepti kapsamında 6 bin 500 minibüs ve taksi dolmuşa araç içerisinde kör nokta kalmayacak şekilde toplamda 26 bin kamera, araç takıp ünitesi (Küresel Konumlama Sistemi - GPS) ve panik butonu konuldu. Geri kalan araçların montajı devam ediyor. Bu sistem ile minibüs ve taksi dolmuşların güzergah, konum ve hız takibi yapılıyor. Buradan gelen tüm veriler Ulaşım Yönetim Merkezi’ndeki tek bir sistem tarafından yönetiliyor.

Sistemle yolcu ve sürüş güvenliği, can güvenliği, hırsızlık, gasp, kayıp-çalıntı kontrolü ve kural ihlallerinin kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:09
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES)
  3. İBB Bakırköy Ek Hizmet binası
  4. Ulaşım Yönetim Merkezi
  5. TUDES
  6. yerli ve milli
  7. Dijital Sicil ve İstihdam Sistemi
  8. panik butonu
  9. Küresel Konumlama Sistemi - GPS

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