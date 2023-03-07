TTSO ve İŞKUR’dan afetzedelere istihdam desteği

Çelebi, yazılı açıklamasında depremler nedeniyle farklı sektörlerden binlerce kişinin işini kaybettiğini aktardı.

Afetzedelerin bulundukları illerden göç veya geçici süreyle Trabzon’a geldiklerini dile getiren Çelebi, “Bu insanların mesleklerine göre işe yerleştirilmeleri konusunu önemsiyoruz. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu konuda bir çalışma başlattı. Trabzon’a gelen depremzedelerin meslek gruplarına göre kaydını tutuyor” ifadelerini kullandı.

İş adamlarına teşekkür

Çelebi, deprem mağdurlarının İŞKUR’la ortak bir çalışma yaparak işe yerleştirileceğine dikkat çekerek, şunlara işaret etti: “Özellikle mobilya, tekstil, kaynak, CNC, plastik doğrama, alüminyum cephe kaplama, turizm sektörü ve hizmet sektöründe bulunan üyelerimizin bu anlamda bizden talepleri var. Her türlü teknik elemana ihtiyaç var. Bu konuya önemle eğiliyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın işe yerleştirilmelerinin hayata dönmeleri noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar deprem bölgelerine yapılan yardımların yanı sıra Trabzon’a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunan iş dünyası temsilcilerine öğrencileri imkânları ölçüsünde kabul eden özel okullara, iş imkânı sağlayan tüm üyelere teşekkür ederim.”