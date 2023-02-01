TSK'dan gerçeğini aratmayan tatbikat! Nefes kesen görüntüler...
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"te nefes kesen anlar yaşandı.
Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 17 ülkenin askeri personeli ile Kars'ta gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2023" görenlerin nefesini kesti.
Kars Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki Kış Tatbikatı nefesleri kesmeye devam ediyor.
Çeşitli ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta ortaya çıkan görüntüler gerçeklerini aratmıyor.