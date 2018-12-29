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Trump'tan tehdit: Ya duvarın parasını verirsiniz ya da...

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar çekmek için 5.7 milyar dolarlık ödenek talebi nedeniyle ülkede kriz tırmanıyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 00:55
Trump'tan tehdit: Ya duvarın parasını verirsiniz ya da...

Senato'daki Demokrat Partililere Meksika sınırına duvar ödeneğini ve göçmen yasasında değişiklikleri kabul ettirmek için baskıyı artıran Başkan Trump, "Ya bunları verirsiniz ya da güney sınırını tümüyle kapatırım" restini çekti:

"Her şeye engel çıkaran Demokratlar, bize duvarı tamamlamak için gereken parayı vermez ve ülkemize yük olan gülünç göçmen yasalarını değiştirmezse, güney sınırını tümüyle kapatmak zorunda kalacağız."

Trump, Kuzey Amerika için vazgeçilmez bir işgücü oluşturan milyonlarca Meksikalının her gün işe gidip gelmek için geçtiği sınırı tümüyle kapatmayı da 'ABD'nin bundan karlı çıkacağı' iddiasıyla savundu:

"Birleşik Devletler, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında Meksika ile ticarette oooo kadar çok para kaybediyor ki, yılda 75 milyar dolardan fazla kaybediyor, (buna sözkonusu miktarın kat be kat fazlası uyuşturucu parasını katmıyorum bile), güney sınırını kapatmayı ben 'kar etme operasyonu' diye değerlendiririm."

​"Duvar inşa edeceğiz ya da güney sınırını kapatacağız. Otomobil sanayimizi ait olduğu Birleşik Devletler'e geri getireceğiz. Çok sayıda şirketimiz ve istihdamımız aptalca Meksika'ya yollanmadan NAFTA öncesine döneceğiz. Ya duvarı inşa edip bitireceğiz ya da sınırı kapayacağız……"

​"Honduras, Guatemala ve El Salvador, ABD için hiçbir şey yapmayıp paramızı alıyor. Honduras'ta yeni bir göçmen kafilesinin şekillendiği haberleri gelirken onlar bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyor. ABD'den yıllardır istifade eden bu üç ülkeye tüm yardımları keseceğiz."

​Beyaz Genel Sekreteri atanacak olan Bütçe Direktörü Mick Mulvaney, Trump'ın yılbaşı tatilini Florida'daki malikanesinde geçirme planını iptal ettiğini, federal hükümetin kısmi kapanması krizi nedeniyle Washington'da kalacağını duyurdu.

Yılbaşı tatilinin ardından, federal hükümet 13 gün kısmen kapalı kaldıktan sonra, gelecek perşembe Kongre açılacak. Kasımdaki ara seçimleri kazanmış olan yeni isimler, Kongre'deki yerlerini alacak. Yani Trump'ın duvar bütçesine onay vermiş Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi çoğunluğun yerine Demokrat çoğunluk gelecek, Senato'da ise Cumhuriyetçi çoğunluk korunacak. Ama Senato'da duvar ödeneğine onay için gereken 60 oyu tutturmak, bazı Demokratların desteğini almaya bağlı.
Trump'ın ilk 5.7 milyar dolarlık duvar ödeneği talebine Demokrat Partililer '1.6 milyar dolardan fazlasının çıkmayacağı' yanıtını verdi, bunun üzerine Trump 5 milyar doların biraz altına inmeye razı geldi, ama hala aradaki fark çok büyük.

Dolayısıyla ihtilaf 2019'a taşındı. Demokrat Partililer, sosyal medyada Trump'ın Meksika'ya duvar çekebilmek için 'federal hükümeti rehin almasını' eleştiren paylaşımlar yaptı.

ABD'nin Meksika sınırına duvar örmek, Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasının ana vaatlerindendi.

 

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 00:55
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