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Dünya Trump’ın Ankara programı değişti: Beyez Saray resmi akışı paylaştı
Dünya

Trump’ın Ankara programı değişti: Beyez Saray resmi akışı paylaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump’ın Ankara programı değişti: Beyez Saray resmi akışı paylaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programını saat saat ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ve Suriye lideri Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Trump'ın resmi takviminde Anıtkabir ziyaretinin yer almadığı bildirilirken, başkanlık konvoyu ve lojistik araçları başkente ulaştı.

Beyaz Saray, Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamındaki Ankara programını açıkladı. Erdoğan, Zelenskiy ve Ahmed Şara ile görüşecek olan Trump'ın resmi programında Anıtkabir ziyareti yer almazken, başkanlık konvoyu da Ankara'ya ulaştı.

Ankara'daki tarihi zirveye saatler kaldı. Türkiye, 22 yıl sonra yeniden NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 32 ülke liderinin katılacağı zirve için hazırlıklar sürerken gözler en çok ABD Başkanı Donald Trump'ın programında olacak.

TRUMP'IN PROGRAMI KESİNLEŞTİ

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin NATO nezdindeki Büyükelçisi Matt Whitaker ile telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Ankara ziyaretiyle ilgili bilgi paylaştı.

Kelly’nin yaptığı açıklamaya göre Trump'ın programı şöyle:

-Trump salı günü Ankara’ya ulaşacak.

-Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.

-Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit töreni sonrası Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeye geçecek.

-NATO Zirvesi kapsamında Trump, ilk olarak liderler yemeğine katılacak.

-Çarşamba günü NATO liderleri oturumunda bulunacak.

-Oturum sonrası Trump, NATO aile fotoğrafında yer alacak.

-NATO Zirvesi programının ardından Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.

-Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye’deki temaslarıyla ilgili açıklamada bulunacak.

-Trump, aynı akşam Washington’a dönecek.

PROGRAMDA ANITKABİR YOK

Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacağı ardından da Beştepe'ye geçeceği iddia ediliyordu.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump'ın Ankara'daki programında Anıtkabir ziyareti yer almadı.

TRUMP'IN ARAÇLARI ANKARA'DA

NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte güvenlik ve lojistik hazırlıkları hız kazanırken, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na bugün akşam saatlerinde iniş yaptı.

Uçakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programında kullanılacak başkanlık konvoyuna ve helikopterine ait ekipmanların yer aldığı öğrenildi.

Kargo uçağından indirilen araçlar daha sonra şehirdeki bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

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