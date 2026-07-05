Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...
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Başörtülü kadınların uğradıkları ahlaksız saldırıların sonu gelmiyor. Oturdukları site havuza alınmayan, tatil beldelerinde sözlü tacizlere uğrayan, metroda karşılaştıkları bağnazların imha etmek istediği başörtülülere son alçak saldırı İzmir Seferihisar'da kaydedildi. Plajda oturan iki kadın, yaşlı bir seküler kokonanın saldırısına uğradı. Kaydedilen videoda başörtülü anne ile kızını kovan yaşlı yobazın, iki kadına "Buralar bizim. Defolun gidin, yallah" diye bağırdığı ve plaj sandalyelerini yerlere fırlattığı görüldü.
İzmir Seferihisar'a bağlı Ürkmez İpekkum Plajı’nda yobaz bir kadın, plajda oturmakta olan başörtülü bir kadın ile kızına saldırıda bulundu.
Annesi ile birlikte saldırıya uğrayan genç kadın tarafından çekilen videoda, saldırgan kadının diğer iki kadına "Defolun gidin. Yallah" diye bağırdığı duyuluyor.
Videoda, saldırgan kadın, videoyu çeken genç kadının "Kim kimi halk plajından kovuyor" demesi üzerine "Sen kimsin lan" diye karşılık veriyor.
BURALAR BİZİM!
O sırada videoyu çeken kadının annesinin oturduğu plaj sandalyesinden kalkması üzerine saldırgan kadının, plaj sandalyesini alarak kumlara fırlattığı da görülüyor.
Videoda, saldırıya uğrayan kadının, etraftakilere, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu?" diye seslendiği, saldırgan kadının ise anne ile kızına "Buralar bizim" diye bağırdığı da duyuluyor.
Görüntüler sosyal medyada da gündem olurken binlerce kullanıcı, başörtülülere bitmek bilmeyen saldırılarına karşı harekete geçilmesini isterken bu yobazlara hadlerinin bildirilmesinin zamanının çok gelip geçtiğinin altını da çizdi.
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