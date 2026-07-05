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Spor Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza attı
Spor

Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza attı

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Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza attı

Fenerbahçe, A Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile yola devam etme kararı aldı. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

 

“Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”

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