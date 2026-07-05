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Gündem Hz. Nuh’u andılar, dönüşte 4 ayrı kaza yaptılar: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!
Gündem

Hz. Nuh’u andılar, dönüşte 4 ayrı kaza yaptılar: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!

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Hz. Nuh’u andılar, dönüşte 4 ayrı kaza yaptılar: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma töreninin ardından dönüş yolunda geçenlerin yaptığı dört ayrı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Binlerce kişinin katıldığı Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından Cudi Dağı'ndan dönüş yolunda farklı noktalarda peş peşe dört ayrı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mülkiye Udum, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazalarda yaralanan 8 kişi ise, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler yaralıların araçlardan çıkarılması ve yol güvenliğinin sağlanması için bölgede yoğun çalışma yürütürken, jandarma ekipleri kazaların yaşandığı noktalarda güvenlik önlemi aldı.

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