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Yerel Tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı
Yerel

Tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı

Kars Akyaka'da tren raylarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 16:13:00 -
Tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı

TCDD görevlileri, Kars-Akyaka tren hattının kullanılmayan bölümündeki rayların parçalanarak çalındığını tespit ederek durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu amaçla rayların çevresinde önlem aldı.

Bölgeye gelip rayları sökerek çalmak isteyen A.K, JASAT personelince suç üstü yakalandı.

Bu kişinin ifadesinden yola çıkarak genişletilen soruşturmada olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlılardan ele geçirilen ve tren hattından çalındığı belirlenen raylar ise TCDD görevlilerine teslim edildi.

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