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Eğitim Trakya Üniversite 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Trakya Üniversite 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Ortaöğretim son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, YKS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Trakya Üniversite 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 12:30:00 -
Trakya Üniversite 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Trakya Üniversite, 20 Temmuz 1982 tarihinde Edirne’de kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir.. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Trakya Üniversite 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Trakya Üniversite 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

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