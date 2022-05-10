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Yerel Trafoya giren adamın feci ölümü
Yerel

Trafoya giren adamın feci ölümü

Tuzla'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 07:59:00 -
Trafoya giren adamın feci ölümü

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde arazideki trafoda yangın çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Trafoya giren itfaiye ekipleri, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan bir kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışması sonucu arıza giderildi.

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