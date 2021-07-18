Trafik terörü! 'Şarlatan' Murat Övüç'ün oğlu yine insanların canını riske attı
Daha önce otomobil kullandığı sırada havaya ateş açtığı için gündem olan Burakhan Övüç, şimdi de araç sürerken alkol aldı. "Sosyal medya şarlatanı" Murat Övüç'ün oğlu olan ayyaş Burakhan Övüç'e tepki yağdı.
"Sosyal medya şarlatanı" Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç otomobilin camından küfrederek, tabancayla ateş açmıştı. O anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından paylaşan Övüç, bir süre sonra ise paylaşımını silmişti.
Şikayet üzerine gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Övüç, bu sefer alkol alırken araba kullandı.
Araba kullandığı sırada alkol alan Övüç, trafikte dehşet saçtı. Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları, beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi. Burakhan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde; Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol aldıkları yer alıyor.