Trabzonspor'un yeni yıldızı geldi
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine resmi boyut kazandırmak için özel uçakla yola çıkardığı Marc Bartra, kente ayak bastı.
İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a geldi.
Bartra, Trabzon yolculuğu öncesi bir mesaj yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fırtına yolda" başlığı ile paylaşılan videoda Marc Bartra, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon." dedi.