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Spor Trabzonspor'un yeni yıldızı geldi
Spor

Trabzonspor'un yeni yıldızı geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine resmi boyut kazandırmak için özel uçakla yola çıkardığı Marc Bartra, kente ayak bastı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 19:20:00 -
Trabzonspor'un yeni yıldızı geldi

İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a geldi.

Bartra, Trabzon yolculuğu öncesi bir mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fırtına yolda" başlığı ile paylaşılan videoda Marc Bartra, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon." dedi.

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Yorumlar

zıpzıp

ne güzel yaa avrupada işi bitmiş eleğini asmış işe yaramaz ne kadar çöp varsa gs fb bjk ts de yıldız
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