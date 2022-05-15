Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Matthaios Tsahouridis krizi damga vurdu!

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon bitirmeyi garantiledi. 38 yıllık şampiyonluk hasretine son veren bordo-mavililer, İstanbul'un ardından kutlamalarına Trabzon'da da devam etti.

Trabzonspor, öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından kutlamalara katılacak isimlerin yer aldığı bir afiş paylaşırken, afişteki bir isim (Matthaios Tsahouridis) sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.

Kendisini Pontus Rumu olarak tanımlayan Yunan müzisyen Matthaios Tsahouridis'in 19 Mayıs 1919'u sözde 'Pontus Rumlarının Soykırımını Anma Günü' olarak her yıl düzenli bir biçimde sosyal medya hesaplarından andığı, sözde 'soykırım'ı anlatan Genoktonia isimli bir ağıt bestelediği ortaya çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzonspor'un kupa töreniyle ilgili paylaşılan görselde yer alan sanatçı Matthaios Tsahouridis'e ilişkin bir tweet paylaştı. Twitter'dan Trabzonspor yönetimine seslenen Ümit Özdağ, "Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı" notunu yazdı.

Sosyal medya üzerinden bazı Trabzosporlu taraftarlar da Matthaios Tsahouridis'in şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkmasını eleştirdi. Gelen tepkilerin üzerine Trabzonspor yönetimi Matthaios Tsahouridis'i sahneye çıkarmaktan vazgeçti.

Apolas Lermi'den tepki

Sahneye çıkacak olan sanatçılardan Apolas Lermi olarak tanınan Abdurrahman Lermi, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Lermi, "Bu akşam Trabzonspor kupa töreninde Matthaios Tsahouridis ile beraber planladığımız program bazı siyasi çevrelerin baskısından sonra Trabzonspor yönetimi tarafından iptal edilmiştir. Benden tek başıma sahne yapmam istendi ancak bunu kabul etmedim. Matthaios sahneye çıkmazsa ben de çıkmayacağımı belirttim. Trabzonspor yönetimi Yunanistan bayrağı sallayan 2 futbolcuya gösterdiği anlayışı 2 sanatçıya gösteremedi" ifadelerini kullandı.