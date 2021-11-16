Trabzonspor'un Koita şanssızlığı
Geldiği günden beri lider Trabzonspor'da oynama şansı fazla bulamayan Koita, idman sonrası yeniden sakatlandı. Futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maçta olması çok zor gözüküyor.
Geldiği günden beri lider Trabzonspor'da oynama şansı fazla bulamayan Koita, idman sonrası yeniden sakatlandı. Futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maçta olması çok zor gözüküyor.
Trabzonspor'da sezon başından beri sürekli sakatlanan Fode Koita, yine MR’a girdi.
Geride kalan 12 haftalık periyotta 8 maçta kadroda yer almayan tecrübeli forvet, 1 maçta kulübede beklemiş, 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna girip, toplam 24 dakika süre bulabilmişti.
Bir türlü toparlanamayan Koita’nın yeniden kas sakatlığı yaşadığı öğrenildi.
31 yaşındaki oyuncunun, 22 Kasım Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçını da kaçırma ihtimali yüksek gözüküyor.