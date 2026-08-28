  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan Trump yönetimine sert suçlama! “Bölgenin istikrarını bozuyor” TTB'den kürtaj denetimine savaş ilanı! Bakanlığın denetimini hedef aldılar Trabzonspor Avrupa’ya veda etti! Türkiye BM kürsüsünden İsrail'e resti çekti: Suriye’den elini çek Mladiç'in ölümünü böyle yorumladılar: Çok şükür geberdiğini gördük! Sonsuza kadar cehennemde yansın! Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı Karakartal Avrupa Ligi'nde Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor
Spor Trabzonspor’dan Fatih Tekke’nin istifasına cevap
Spor

Trabzonspor’dan Fatih Tekke’nin istifasına cevap

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trabzonspor’dan Fatih Tekke’nin istifasına cevap

Süper Lig devi Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Tekke'nin görevine devam edeceğini ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında takımın başında olacağını açıkladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olunan karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bordo-mavili yönetim, Tekke'nin istifa kararının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Avrupa’ya veda etti!
Trabzonspor Avrupa’ya veda etti!

Spor

Trabzonspor Avrupa’ya veda etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

Trabzonspor yönetiminden Fatih Tekke kararı!
Trabzonspor yönetiminden Fatih Tekke kararı!

Spor

Trabzonspor yönetiminden Fatih Tekke kararı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23