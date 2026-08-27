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Yerel Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor
Yerel

Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor

Yeniakit Publisher
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Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yıllardır kullanılmayan ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan eski polis lojmanlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberler.com Şırnak Temsilcisi Gazeteci Halil Azizoğlu’nun binanın mevcut durumunu gündeme getiren haberinin ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yıllardır kullanılmayan ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan eski polis lojmanlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberler.com Şırnak Temsilcisi Gazeteci Halil Azizoğlu’nun binanın mevcut durumunu gündeme getiren haberinin ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

YIKIM İÇİN RESMİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, atıl durumdaki eski polis lojmanlarının yıkılması için gerekli çalışmalar devam ediyor. Yıkım işleminin gerçekleştirilebilmesi için bazı resmi evrak ve prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yıllardır kullanılmayan yapının yıkılması için çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

 

YERİNE DAHA MODERN BİR YAPI PLANLANIYOR

Edinilen bilgilere göre, mevcut binanın yıkılmasının ardından alanın daha modern bir polis lojmanı veya hizmet yapısı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

 

MAHALLE SAKİNLERİNİN GÜVENLİK ENDİŞESİ SONA ERECEK

Uzun süredir kullanılmayan ve çevresinde güvenlik açısından çeşitli endişelere neden olan yapının ortadan kaldırılmasıyla bölgenin daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgiler, Silopi’de uzun süredir gündemde olan eski polis lojmanlarının geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Yıkım sürecinin resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor...

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