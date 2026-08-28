Sessiz sedasız değiştirdiler: Koç Holding'in yeni kiracısı şaşırttı
Koç Holding şirketi Marmaris Altınyunus, bölgede yer alan devasa otelin kiracısını değiştirdi. Otelin yeni kiracısı belli oldu.
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Koç Holding şirketi Marmaris Altınyunus, bölgede yer alan devasa otelin kiracısını değiştirdi. Otelin yeni kiracısı belli oldu.
Tekreferans'ta yer alan habere göre Koç Holding bünyesindeki Marmaris Altınyunus, Marmaris Pamucak’taki 110 dönümlük arazi üzerinde yer alan 441 odalı Mares Oteli’nin işletmecisini değiştirdi. Daha önce Almanya merkezli ve iflas eden FTI Group’un iştiraki MP Hotel Management tarafından işletilen otelin kira sözleşmesi, Türkiye İş Bankası iştiraki İş Girişim Yatırım Ortaklığı’na bağlı TBC Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.’ye (TatilBudur) devredildi.
Taraflarca varılan mutabakat uyarınca, Marmaris Altınyunus’a KDV hariç 400.000 USD sözleşme devir bedeli olarak ve 01.01.2027 – 01.05.2035 arasındaki dönem için yıllık KDV hariç 400.000 USD'den az olmamak üzere ilgili faaliyet dönemine ilişkin ciroya bağlı olarak belirlenecek tutar da ilave kira bedeli olarak nakden ödenecek.
Mares Oteli 1 Mayıs 2035 tarihine kadar MP Hotel'e kiralanmış ve Marmaris Altınyunus şirketince KDV hariç toplam 21 milyon 850 bin dolar kira bedeli tahsil edilmişti.
Kiracı değişikliği için Rekabet Kurulu ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı izinlerinin alınması gerekiyor. Söz konusu izinlerin 25 Mart 2027'ye kadar alınamaması halinde sözleşmelerin hükümsüz hale geleceği de belirtildi.
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