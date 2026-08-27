Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'nin kendini feshetmesinin ardından elebaşı Mazlum Abdi'nin görevi belli oldu.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG feshedildi.
Başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG’nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini belirtirken, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını duyurmuştu.
Mazlum Abdi'nin görevi belli oldu
Görüşmelerde Mazlum Abdi'nin Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak atanacağı, İlham Ahmed'in Suriye Meclisi’ne Cumhurbaşkanlığı kontenjanından milletvekili olarak atanacağı ve diplomasi faaliyetlerinde görev alacağı netleşti.