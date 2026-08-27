  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ertan Yıldız’ın şoföründen rüşvet itirafı: Paralar onlara gidiyordu! Mehmetçiğin göklerdeki yeni gücü: Yerli MMT-76 helikopterlere entegre edildi Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı: 3 kurşunla vuruldu Putin'in kıyamet silahı denize indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında çalışacak! "Ulusal Yapay Zeka Kurulu" oluşturuluyor Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor! 11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti! Bu AİHM’yi mi savunuyorsun Taşgetiren? Cumhurbaşkanı Başdanışmanından referandum çağrısı: Yeni anayasayı 400 vekil onaylasa da son kararı mutlaka halk vermelidir! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! İstanbul'a sonbahar erken geliyor
Dünya Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev
Dünya

Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'nin kendini feshetmesinin ardından elebaşı Mazlum Abdi'nin görevi belli oldu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG feshedildi.

Başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG’nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini belirtirken, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını duyurmuştu.

 

Mazlum Abdi'nin görevi belli oldu

Görüşmelerde Mazlum Abdi'nin Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak atanacağı, İlham Ahmed'in Suriye Meclisi’ne Cumhurbaşkanlığı kontenjanından milletvekili olarak atanacağı ve diplomasi faaliyetlerinde görev alacağı netleşti.

İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda
İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda

Gündem

İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda

Cumhurbaşkanı Şara bizzat denedi Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Şara bizzat denedi Suriye'de yıllar sonra bir ilk

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Şara bizzat denedi Suriye'de yıllar sonra bir ilk

Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi
Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23