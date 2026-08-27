Türkiye BM kürsüsünden İsrail'e resti çekti: Suriye’den elini çek

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Orta Doğu'daki son gelişmelerin görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye'nin Suriye politikasına ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin istikrar yolunda ilerlemeyi sürdürdüğünü belirten Yıldız, ülkede gerçekleştirilen son yasal düzenlemelerin de bu süreç açısından önemli olduğunu söyledi.

"İSRAİL OLUMLU GİDİŞATI BALTALIYOR"

Suriye'deki olumlu gelişmelerin İsrail'in askeri saldırıları nedeniyle sekteye uğradığını vurgulayan Yıldız, Tel Aviv yönetimine sert tepki gösterdi.

Yıldız, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve istikrar bozucu faaliyetlerinin ülkedeki olumlu süreci baltaladığını ifade etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi özellikle İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği son saldırılara dikkat çekti.

EBU ZUHUR SALDIRISINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Büyükelçi Yıldız, İsrail'in Suriye'deki hava üssünü hedef almasını egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Yıldız, "Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik son hava saldırıları, bu tür eylemlerin bir başka örneğidir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden, ülkenin altyapısını ve kapasitesini hedef alan İsrail'in aralıksız saldırılarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SONA ERMELİ"

Türkiye'nin mesajı bununla da sınırlı kalmadı.

İsrail saldırılarının sivilleri etkilediğine ve Suriye'deki istikrar ortamını tehdit ettiğine işaret eden Yıldız, "İsrail'in saldırganlığı sona ermelidir." dedi.

İsrail'in 1974 tarihli Güçlerin Ayrışması Anlaşması'na tam olarak uyması gerektiğinin altını çizen Yıldız, uluslararası topluma da açık çağrıda bulundu.

Büyükelçi Yıldız, uluslararası toplumun İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Suriye topraklarındaki işgalini sona erdirmek amacıyla elindeki tüm imkanları kullanması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN ABD'NİN SURİYE KARARINA DESTEK

Yıldız'ın BM'deki konuşmasının önemli başlıklarından biri de ABD'nin Suriye'ye yönelik aldığı son karar oldu.

ABD yönetiminin Suriye'yi "terörizmi destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yıldız, Washington yönetiminin yaklaşımını takdir ettiklerini söyledi.

Yıldız, "ABD'nin Suriye'yi terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. ABD yönetiminin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor ve Suriye hükümeti ile halkını tebrik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın Suriye'nin ekonomik toparlanması ve yeniden inşa çalışmalarına ivme kazandıracağını belirten Yıldız, kararın Şam'ın uluslararası toplum içerisindeki konumunu da güçlendireceğine dikkat çekti.

SURİYE'DE DEVLET KURUMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VURGUSU

Türkiye, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine ilişkin mesajlarını da BM kürsüsünden verdi.

Yıldız, devlet kurumlarına duyulan güvenin artırılması ve kapsayıcı siyasi sürecin ilerletilmesi açısından son dönemde atılan adımların kritik önem taşıdığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin Suriye ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Yıldız, Şam yönetiminin ajansla geliştirdiği işbirliğini de olumlu karşıladıklarını söyledi.

Uluslararası toplumun Suriye'deki olumlu gelişmeleri desteklemeyi sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, yeniden inşa ve toparlanma çalışmalarının devam ettirilmesinin ülkede kalıcı barış ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

TÜRKİYE-SURİYE ASKERİ İŞBİRLİĞİNE NET MESAJ

Büyükelçi Yıldız, Türkiye ile Suriye arasındaki askeri işbirliğine ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin herhangi bir başka ülkeyi hedef almadığını açıkça belirten Yıldız, "Suriye'deki faaliyetlerimizin hiçbiri, herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik değildir veya bu ülkelere tehdit oluşturmamaktadır." dedi.

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve işbirliğini hedef alan açıklamalara karşı Ankara'nın tutumunu BM Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha ortaya koydu.

"SURİYE'NİN BİRLİĞİNİ VE EGEMENLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin 14 yıllık çatışma sürecinde Suriye halkının yanında durduğunu hatırlatan Yıldız, Ankara'nın bundan sonraki süreçte de ülkenin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını destekleyeceğini vurguladı.

Yıldız, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı barış, istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmak isteyen bütün taraflar için destekleyici bir ortak olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin BM kürsüsünden verdiği mesaj böylece net oldu: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalı, İsrail'in saldırıları sona ermeli ve ülkenin yeniden inşa süreci uluslararası toplum tarafından desteklenmeli.