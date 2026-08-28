Galatasaray'a o isim yerine Noa Lang geliyor

Rafael Leao transferinde istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezonun ikinci yarısında Napoli'den kiraladığı Hollandalı futbolcuyu yeniden gündemine aldı.

NAPOLI İLE İLK TEMAS

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Noa Lang'ın transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile temasa geçti.

Gerçekleştirilen görüşmede 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli ve anlaşmanın şartları masaya yatırıldı. Galatasaray'ın, daha önce takıma uyum sağlayan Hollandalı kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

25 MİLYON EUROYA HAZIR

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray, Noa Lang için Napoli'nin talep ettiği 25 milyon euroya yakın bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların transferi doğrudan bonservisle veya satın alma zorunluluğu içeren kiralama formülüyle tamamlayabileceği ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk temasların başladığı ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği kaydedildi.

NAPOLI'NİN ŞARTI BELLİ

Napoli'nin Noa Lang'ı yalnızca bonservisiyle veya zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşmasıyla göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin Hollandalı futbolcu için yaklaşık 25 milyon euroluk bir beklentisinin bulunduğu aktarıldı. Lang'ın ayrılığından gelecek gelirin, İtalyan ekibinin yapacağı yeni forvet transferinde kullanılması planlanıyor.

PERFORMANSI

Noa Lang, 2025/26 sezonunun ikinci yarısında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Hollandalı kanat oyuncusu sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 19 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Lang, Galatasaray'daki beş gole doğrudan etki etti.

Yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan karşılaşmada kaydettiği iki golle öne çıkmıştı. Süper Lig'de gol atamayan Lang, üç asistlik katkı verdi.

Galatasaray yönetimi, takımı ve ligi yakından tanıyan Noa Lang'ın transferini Rafael Leao'ya alternatif olarak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların Napoli ile bonservis bedeli ve ödeme planı üzerindeki görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.