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Dünya Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor!
Dünya

Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor!

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Türk gençlerini ve yeni bir kariyer arayışında olan kişileri orduya çekmek amacıyla yeni bir reklam kampanyası başlattı. Başkent Berlin’deki Türk dönercilere, üzerinde Alman ordusunun kariyer ilanları ve başvuru bağlantısının bulunduğu özel ambalajlar dağıtıldı.

Kamuflaj renklerinde hazırlanan döner kağıtlarının üzerinde, döner siparişlerinde sık kullanılan “Bir döner, her şey dahil” ifadesine gönderme yapılarak “Bir kariyer, her şey dahil” sloganına yer verildi. Ambalajın üzerinde bulunan QR kodu ise Bundeswehr’in kariyer sitesine yönlendiriyor. Tasarımın üst bölümünde, daha küçük puntolarla ordunun kampanyalarında kullandığı “Gerçekten önemli olanı yap” sloganı bulunuyor.

AMAÇ GENÇLERE ULAŞMAK

Alman Savunma Bakanlığı, kampanyayla potansiyel adaylara günlük yaşamlarını sürdürdükleri farklı ortamlarda ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya ve tren istasyonlarının yanı sıra döner dükkanlarının da gençlere ulaşmak için kullanılan reklam alanlarından biri olduğunu belirtti.

Kampanya kapsamında dönercilere reklam için herhangi bir ücret ödenmediği, işletmelerin yalnızca özel olarak hazırlanan döner kağıtlarını ücretsiz temin ettiği ve dönerleri bu kağıtlara sararak servis ettiği öğrenildi.

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