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Spor Ferencvaros - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Spor

Ferencvaros - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

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Ferencvaros - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Ferencvaros 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.

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Ferencvaros 0 - 0 Trabzonspor

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Adam Nagy, Corbu, Yusuf, Zachariaassen, O'Dowda, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

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