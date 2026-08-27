Kauno Zalgiris - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma Kauno Zalgiris 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Kauno Zalgiris 0 - 0 Beşiktaş
13' Maçın geride kalan bölümünde etkili olan taraf Beşiktaş.
6' Sağ çaprazda topu alan Cerny ceza sahasına girerek içeri ortaladı. Kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.
2' Salih ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Salih'in sert şutunda top kalecide kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Leonardo, Fiolic, Kalik, Ourega, Debeljuh.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Kartal, İlhan Fakılı, Vlahovic.