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Spor Kauno Zalgiris - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Spor

Kauno Zalgiris - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
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Kauno Zalgiris - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma Kauno Zalgiris 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.

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Kauno Zalgiris 0 - 0 Beşiktaş

13' Maçın geride kalan bölümünde etkili olan taraf Beşiktaş.

6' Sağ çaprazda topu alan Cerny ceza sahasına girerek içeri ortaladı. Kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.

2' Salih ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Salih'in sert şutunda top kalecide kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Leonardo, Fiolic, Kalik, Ourega, Debeljuh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Kartal, İlhan Fakılı, Vlahovic.

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