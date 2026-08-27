Yumaklı'dan orman yangını uyarısı: Bu 3 gün kritik!

Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artırıyor."

"Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."