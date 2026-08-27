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Gündem Yumaklı'dan orman yangını uyarısı: Bu 3 gün kritik!
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Yumaklı'dan orman yangını uyarısı: Bu 3 gün kritik!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yumaklı'dan orman yangını uyarısı: Bu 3 gün kritik!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığına dikkati çekerek vatandaşları uyardı.

Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artırıyor."

"Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."

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