Nepal’deki felakette can kaybı 389’a yükseldi

Nepal’de dün Himalayalar’da kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri’ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Polisi, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 389’a yükseldiğini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, Bagmati Eyaleti'ne bağlı Rasuwa bölgesinde 289, Nuwakot bölgesinde 90, Dhading bölgesinde 3, başkent Katmandu’da ise 84 kişi olmak üzere toplamda 466 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

13 BİN GÖREVLİ KAYIPLARI ARIYOR

Nepal Başbakanı Balendra Shah yaptığı açıklamada, 13 binden fazla güvenlik personelinin arama çalışmalarına katılmak üzere seferber edildiğini söyledi. Geçici barınakların kurulduğunu ve yaralı vatandaşlara ücretsiz tedavi sağlandığını belirten Shah, hükümetin odağının hayat kurtarmak, kayıpları aramak ve afetten etkilenenlere yardım sağlamak olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Nepal’deki sel felaketi, 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale getirdi.