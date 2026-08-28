Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 2027 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri netleşti. Çelik karkastan ahşaba kadar yapı türlerine, sınıflarına ve kullanım amaçlarına göre farklılaşan bu maliyetler, arsa payı değeriyle birlikte değerlendirilerek 2027 yılı emlak vergisi matrahının hesaplanmasında esas alınacak. Otellerden fabrikalara ve meskenlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yeni düzenleme, mülk sahiplerinin önümüzdeki yıl ödeyeceği vergi yükünü doğrudan belirleyecek.