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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 2027 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri netleşti. Çelik karkastan ahşaba kadar yapı türlerine, sınıflarına ve kullanım amaçlarına göre farklılaşan bu maliyetler, arsa payı değeriyle birlikte değerlendirilerek 2027 yılı emlak vergisi matrahının hesaplanmasında esas alınacak. Otellerden fabrikalara ve meskenlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yeni düzenleme, mülk sahiplerinin önümüzdeki yıl ödeyeceği vergi yükünü doğrudan belirleyecek.

#1
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

Ev ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren 2027 yılı emlak vergisi hesaplamalarına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yeni bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte 2027 yılında bina vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak maliyetler yapı türüne, sınıfına ve kullanım amacına göre farklılaşacak.

#2
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

Yeni düzenlemede dikkat çeken noktalardan biri, açıklanan metrekare inşaat maliyetinin tek başına bina vergi değerini oluşturmaması. Vergi değerinin belirlenmesinde yapının metrekare normal inşaat maliyetinin yanı sıra arsa veya arsa payının değeri de hesaba katılacak. Bu değerler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda birlikte değerlendirilerek bina vergi değeri belirlenecek. Başka bir ifadeyle, 2027'de ödenecek emlak vergisinin hesabında binanın özelliklerinin yanı sıra arsa değerinin de etkisi bulunacak.

#3
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan cetvelde binalar yapım özelliklerine göre farklı kategorilere ayrıldı. Çelik karkas, betonarme karkas, yığma kâgir, yığma yarı kâgir, ahşap ve taş binalar için ayrı metrekare normal inşaat maliyetleri belirlendi. Her yapı türü de kendi içerisinde sınıflandırılarak farklı maliyet bedellerine tabi tutuldu Böylece aynı büyüklüğe sahip iki taşınmazın yapı türü ve sınıfı farklı olduğunda vergi hesabında dikkate alınacak inşaat maliyeti de değişebilecek.

#4
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

Düzenleme yalnızca konutları kapsamıyor. Kullanım amacına göre de ayrı metrekare maliyetleri belirlendi. Meskenlerin yanı sıra fabrika ve imalathaneler, oteller, sinema ve tiyatro binaları, banka ve sigorta binaları, idari binalar, yeraltı ve müstakil garajlar, yurtlar, okullar, yüzme havuzları, hamamlar, silolar, ticarethaneler ve iş yerleri gibi çok sayıda yapı için ayrı bedeller uygulanacak.

#5
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor!

Belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılı emlak vergisi matrahının hesaplanmasında esas alınacak. Bina vergi değeri hesaplanırken yeni inşaat maliyet bedelleri ile arsa veya arsa payı değeri birlikte değerlendirilecek. Tebliğin ekinde ise yapı türleri ve bina sınıflarına göre uygulanacak ayrıntılı maliyet cetveli yer aldı.

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