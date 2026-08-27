AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor

AK Parti'nin yeni anayasa hazırlıkları sürerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişine ilişkin kapsamlı revizyon seçenekleri de gündeme geldi.

Parti içerisindeki bazı kurmayların hazırladığı raporlarda mevcut sistemin tamamen değiştirilmesi yerine, özellikle yasama-yürütme ilişkilerinde yeni bir yapı kurulmasına yönelik önerilerin değerlendirildiği bildirildi.

MÜSTEŞARLIK SİSTEMİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Çalışmanın kamu yönetimini doğrudan ilgilendiren en önemli başlıklarından biri bakan yardımcılıkları oldu.

Parti içerisinde mevcut bakan yardımcılığı sisteminden beklenen performansın alınamadığı yönündeki eleştirilerin arttığı, hazırlanan raporda bu makamların kaldırılarak müsteşarlık sisteminin yeniden getirilmesinin önerildiği aktarıldı.

Böylece bakanlıkların idari yapılanmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesindeki modele benzeyen önemli bir değişiklik gündeme gelebilecek.

BAKANLAR YENİDEN MİLLETVEKİLLERİNDEN SEÇİLEBİLİR

Masadaki düzenlemeler yalnızca bürokratik yapılanmayla sınırlı değil.

Hazırlanan raporlara göre bakanların yeniden milletvekilleri arasından atanabilmesi üzerinde de duruluyor. Bakan olarak görevlendirilen isimlerin milletvekilliklerinin devam etmesi ancak TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki teklif ve kararlarda oy kullanamamaları öngörülüyor.

Mevcut Anayasa'nın 106'ncı maddesinde ise milletvekillerinden Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atananların milletvekilliğinin sona ereceği hükme bağlanıyor. Dolayısıyla söz konusu modelin hayata geçirilmesi mevcut anayasal yapıda değişiklik gerektirecek.

BAKANLAR MECLİS'TE SORULARI YANITLAYACAK

Çalışmalarda TBMM'nin yürütme üzerindeki denetim gücünün artırılması da önemli bir yer tutuyor.

Gündemdeki modele göre bakanların kendi görev alanlarıyla ilgili yasa tekliflerinin görüşmelerinde komisyon ve Genel Kurul oturumlarına katılması öngörülüyor.

Bakanların ayrıca ayda iki kez Genel Kurul'da milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlaması planlanıyor. Her 15 günde bir salı günü bir saatlik denetim oturumu yapılması ve her yasama yılında bütün bakanların en az bir kez bu oturumlara katılması öneriler arasında bulunuyor.

CUMHURBAŞKANININ BAZI YETKİLERİ İÇİN YENİ MODEL

Revizyon çalışmasının bir başka dikkat çeken bölümü Cumhurbaşkanının yetkileriyle ilgili.

Raporda bazı yetkilerin Bakanlar Kurulu'na aktarılması üzerinde duruluyor. Buna göre bazı kararların Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu tarafından birlikte imzalanması, bazı kararların ise yalnızca Bakanlar Kurulu imzasıyla yayımlanması değerlendiriliyor.

Böyle bir değişiklik gerçekleşirse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürütme mekanizmasında önemli bir revizyona gidilmiş olacak.

AK PARTİLİ KURMAYLARDAN "400 OY" HESABI

Yeni anayasa çalışmalarında TBMM'deki oy dengeleri de değerlendiriliyor.

Ekonomim'in aktardığına göre AK Partili kurmaylar, Meclis'te oluşan siyasi atmosferin yeni anayasa açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kurmaylar, yapılacak anayasa değişikliğinin 400'ün üzerinde oy alabileceği görüşünü dile getirirken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tamamen değiştirilmesinden ziyade özellikle Meclis'in konumunun güçlendirileceği bir revizyon üzerinde çalışıldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turlu yapısına ilişkin yeni bir formül de tartışılıyor.

İkinci tura kalan adaylar arasında en az 10 puan fark aranmasına yönelik bir seçenek üzerinde durulduğu, ancak AK Parti içerisinde bu konuda henüz ortak bir görüş oluşmadığı aktarılıyor.

Bu nedenle söz konusu düzenlemelerin tamamının parti içerisindeki çalışma ve önerilerden oluştuğunun, henüz yasalaşmış veya kesinleşmiş kararlar olmadığının altını çizmek gerekiyor.