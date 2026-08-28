  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
9 milyon İngiliz’in bilgileri korsanların elinde Ağır hasarlı araçları ‘change’ yaparak satıyorlardı! Vatandaşları dolandıran örgüte büyük darbe Paris deplasmanına gidecek olan Okan Buruk'un PSG yorumu yeniden gündem oldu 1 milyon 110 bin liralık “Şampiyon” ilk yavrularını verdi! Üçüzle başladı Duyan, şaştı kaldı! Melih Gökçek’ten herkesi ters köşe yapacak Mansur Yavaş hamlesi Kilosu 1.000 ila 1.200 TL arasında! Sadece bir defa dikiliyor, tam 20 sene çılgınlar gibi ürün veriyor Ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi... FETÖ’nün azılı teröristlerinden Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da paketlendi Türkiye'den çılgınlar gibi savunma ürünü alan ülkenin kafasını karıştıracaklar: Bedava uçak gemisi verdiler Onlarca tehlikeli madde yüklü gemi burada bekliyor İstanbul yüzen bomba tehdidi altında
Spor
5
Yeniakit Publisher
Hiç hesapta olmayan kararın arkasında onun olduğu söyleniyor! Salah Trabzonspor’u mikser gibi karıştırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç hesapta olmayan kararın arkasında onun olduğu söyleniyor! Salah Trabzonspor’u mikser gibi karıştırdı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a rövanşta 4-0 mağlup olarak elenirken karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke istifasını yönetime sundu ancak bu karar kabul edilmedi. Tekke'nin kararının Salah ve yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.

1
#1
Foto - Hiç hesapta olmayan kararın arkasında onun olduğu söyleniyor! Salah Trabzonspor’u mikser gibi karıştırdı

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilginin ardından hareketli saatler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçını 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta rakibine 4-0 mağlup oldu. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Ferencvaros karşısındaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa kararı aldı. Tekke'nin kararını Trabzonspor yönetimine ilettiği ancak bordo-mavili yönetimin istifayı kabul etmediği belirtildi.

#2
Foto - Hiç hesapta olmayan kararın arkasında onun olduğu söyleniyor! Salah Trabzonspor’u mikser gibi karıştırdı

Fatih Tekke'nin istifa kararının yalnızca Ferencvaros yenilgisiyle bağlantılı olmadığı, Mohamed Salah ve diğer yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerin de kararda etkili olduğu değerlendirildi. Trabzonspor'un transfer gündemi ile Tekke'nin istifa kararının aynı döneme denk gelmesi sonrası "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.

#3
Foto - Hiç hesapta olmayan kararın arkasında onun olduğu söyleniyor! Salah Trabzonspor’u mikser gibi karıştırdı

Trabzonspor yönetimi ise Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek teknik adamla yola devam etme yönünde tavır aldı. Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavililer, Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

#4
Foto - Hiç hesapta olmayan kararın arkasında onun olduğu söyleniyor! Salah Trabzonspor’u mikser gibi karıştırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

trabzonun doğru olan yolda yürümesine bir sene katlanabildiler, tekrardan,günü kurtarma eyyamcılık yolunu tuttular, bu yolu fb on küsür yıl tutu ,sonuç hüsran , düntadaki başarılı takımlar aynı zamanda ekonomiside düzgün olan takımlar eğer bu ünlülerle işler bitiyorsa neden bunlardan vazgeçipte satarlar diye hiçmi düşünmezsiniz ??tranzona yazık oldu ,seneye silbaştan yeni bir takım yapmak zorunda kalacak ,,biraz düzelmeye yüztutan ekonomiside tekrardan geriye dönecek ,,hani o şaşalı törenler yaptınızya,bunu avrupada kupa alınca ,şampiyon olunca yapmalıydınız ,kimsenin vermediği parayı veripte düştüğünüz durumu kutlamak için değil ,başakşehiri yenmek için kamyon dolusu paraları saçmak başarı değil ,enayiliktir,türk futbol takımlarını dünya futbolunun emekliliği gelmiş yada sakatlanmış olanların ,emekli ikramiyesi kapma merkezi ve rehabilitasyon merkezi yapmaya hakkınız yok ,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor!
Dünya

Alman ordusu dönercilerde asker olacak Türkleri arıyor!

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Türk gençlerini ve yeni bir kariyer arayışında olan kişileri orduya çekmek amacıyla yeni bir reklam..
AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…
Gündem

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bülent Arınç, "Ben..
Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti
Dünya

Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti

Son yıllardaki hamleleriyle dünya teknoloji devi haline gelen Çin’in kuzeybatısındaki Tengger Çölü’nde, hareket eden kum tepelerini kontrol ..
Şeytani planı ortaya çıktı! Üzerine kapıyı kilitlediği kocasını benzin döküp yakmış!
Gündem

Şeytani planı ortaya çıktı! Üzerine kapıyı kilitlediği kocasını benzin döküp yakmış!

Aydın’ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos’ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Ç.’nin (32) yaralanan eşi Derya Ç. (31) hakkında gö..
İsrail, Kudüs’ün simge kapısının adını tabeladan kaldırdı
Dünya

İsrail, Kudüs’ün simge kapısının adını tabeladan kaldırdı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan tarihî Şam Kapısı’nı gösteren tabelayı indirerek yerine “Antik Kapı” yazılı tabela y..
Yücel Kaya sordu! Erdoğan gider, peki ya Türkiye? Erdoğan sonrasına hazır mısınız?
Gündem

Yücel Kaya sordu! Erdoğan gider, peki ya Türkiye? Erdoğan sonrasına hazır mısınız?

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü “Erdoğan sonrasına hazır mısınız?” başlıklı yazısında Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23