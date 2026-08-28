Hiç hesapta olmayan kararın arkasında onun olduğu söyleniyor! Salah Trabzonspor’u mikser gibi karıştırdı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a rövanşta 4-0 mağlup olarak elenirken karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke istifasını yönetime sundu ancak bu karar kabul edilmedi. Tekke'nin kararının Salah ve yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.