Kabus gibi manzara! Yılanlar evlere yaklaşıyor: Peş peşe hastanelik oldular

Mısır'da yükselen sıcaklıklarla birlikte korkutan görüntüler ve zehirli hayvan sokması vakaları yeniden gündeme geldi.

Özellikle kırsal ve tarımsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için yılan ve akrep tehlikesine karşı uyarılar yapılıyor.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA HASTANEYE KALDIRILDI

Mısır'ın güneyindeki Yeni Vadi bölgesinde meydana gelen farklı olaylarda, aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu toplam 5 kişi akrep ve bölgede “tarîşa” olarak bilinen boynuzlu engerek tarafından sokuldu.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan vakalar, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar arasında endişeye neden oldu.

KOBRA SOKMASI CAN ALDI

Tehlikenin boyutunu ortaya koyan olaylar yaz ayları boyunca Mısır'ın farklı bölgelerinde de yaşandı.

Haziran ayının sonlarında tarım arazilerinde meydana gelen iki ayrı olayda, kobra tarafından sokulan bir çocuk ile bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Riskli bölgelerde önlemlerin artırılması ve sağlık kuruluşlarında gerekli panzehirlerin hazır bulundurulması istendi.

YILANLAR NEDEN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞIYOR?

Uzmanların değerlendirmelerine göre Mısır'da yaklaşık 36 yılan türü bulunuyor ve bunların 9'u zehirli.

En fazla dikkat edilmesi gereken türlerden biri ise Mısır kobrası (Naja haje).

Yılan hareketliliğindeki artışın yalnızca aşırı sıcaklarla açıklanamayacağı belirtiliyor. Çevresel değişiklikler ve doğal dengenin bozulmasının da sürüngenlerin yaşam alanlarını değiştirmesinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Yılanların doğal avcıları arasında bulunan firavun fareleri, baykuşlar ve şahinlerin azalmasının ekolojik dengeyi bozarak yılan popülasyonlarının yayılmasını kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

NEM AZALINCA İNSANLARIN YAŞADIĞI BÖLGELERE YÖNELEBİLİYORLAR

Uzmanlara göre yılanlar doğrudan su aramaktan ziyade yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun nem koşullarına ihtiyaç duyuyor.

Yağışların azalması ve yer altı su seviyelerinin düşmesi, yılanların yuvalarındaki nem oranının azalmasına yol açabiliyor.

Bu durumda sürüngenler daha elverişli barınma koşulları bulabilmek için insan faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlara yaklaşabiliyor.

Özellikle haziran ve temmuz aylarında birçok yılan türünün daha hareketli olduğu belirtilirken sıcaklık, nem, besin ve barınma koşullarındaki değişiklikler de hareketliliği etkiliyor.

YILAN GÖRÜRSENİZ BUNLARI YAPMAYIN

Uzmanlar, yılan görüldüğünde hayvana yaklaşılmaması, kovalanmaması veya yakalanmaya çalışılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Yakın mesafede bir yılanla karşılaşılması halinde ani hareketlerden kaçınılması ve güvenli biçimde uzaklaşılması tavsiye ediliyor.

Özellikle savunma pozisyonundaki bir kobra veya başka bir zehirli yılanın kışkırtılmaması gerektiği belirtilirken, hayvanın güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılması için yetkili birimlere haber verilmesi öneriliyor.